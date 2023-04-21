Подмосковье 21 апреля 2023, 10:22 Пожарная служба Подмосковья напомнила об опасности пала травы ГКУ МО "Мособлпожспас

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Огнеборцы «Мособлпожспаса» провели противопожарные рейды в зонах ответственности подразделений. Также спасатели рассказали жителям СНТ и населенных пунктов региона об опасности пала травы весной.

«С наступлением сухой погоды начался сезон пала травы. К сожалению, многие жители нашего региона уверены, что, поджигая траву, они помогают природе. Увы, это не так», — заявил начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

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По его словам, помимо выжигания ростков свежей травы, пал приводит к пожарам и наносит непоправимый вред природе.

Дежурные ведомства выезжали на тушение загоревшейся травы более сотни раз за сутки. Количество возгораний с каждым днем увеличивается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Мероприятие проведут в праздничном формате.

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