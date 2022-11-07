Пожар в строящемся ЖК в Пушкино не повлияет на сроки сдачи жилья дольщикам | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:11 Пожар в строящемся ЖК в Пушкино не повлияет на сроки сдачи жилья дольщикам

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В минувшие выходные в Подмосковье произошел пожар на стройке. Гореть начал 17-этажный жилой дом, который сейчас строится в микрорайоне Серебрянка в Пушкино. Здание располагается на Ярославском шоссе. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в инцидента никто не пострадал.

Уже удалось выяснить предварительные причины произошедшего. Пожар мог случиться потому, что на стройке были грубо нарушены правила безопасности. Пеноплекс изначально нельзя хранить рядом с местами, где проводится сварка. Однако инцидент никак не отразился на ходе самого строительства, все по-прежнему полностью укладывается в установленные ранее сроки.

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Уже в ближайшее время собираются провести обследование экспертами Главгосстройнадзора. Будет приниматься решение о необходимости проведения локальных восстановительных работ. При этом никаких критических последствий не прогнозируется. Такое уточнение сделал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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