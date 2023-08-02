02 августа 2023, 10:26
Пожар в Люберцах не привел к превышению загрязняющих веществ в воздухе
Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в Люберцах после пожара на строительной базе. Он произошел 1 августа на Котельническом проезде. По результатам исследований превышения концентрации загрязняющих веществ не выявили.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пробу взяли на расстоянии 500 метров от очага возгорания. Воздух проверили на содержание 18 загрязняющих веществ, среди которых диоксид азота, аммиак, оксид углерода, сероводород и другие. Превышений предельных концентраций вредных компонентов не выявили.
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