Подмосковье 02 августа 2023, 10:26 Пожар в Люберцах не привел к превышению загрязняющих веществ в воздухе ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в Люберцах после пожара на строительной базе. Он произошел 1 августа на Котельническом проезде. По результатам исследований превышения концентрации загрязняющих веществ не выявили.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, пробу взяли на расстоянии 500 метров от очага возгорания. Воздух проверили на содержание 18 загрязняющих веществ, среди которых диоксид азота, аммиак, оксид углерода, сероводород и другие. Превышений предельных концентраций вредных компонентов не выявили.

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