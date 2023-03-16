Подмосковье 16 марта 2023, 14:23 Пожар в доме на Ленинградской улице в Подольске потушили

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Четыре пожарные машины принимали участие в тушении квартиры в доме № 17 на Ленинградской улице в Подольске. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось быстро ликвидировать возгорание.

Пожар начался утром, когда жильцы квартиры были дома. По предварительной информации, возгорание произошло во втором подъезде 22-этажного жилого дома. Задымился балкон, огонь с которого частично ушел в одну из комнат.

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Из жилого дома было эвакуировали 50 человек, в том числе 10 детей. Возле подъезда дежурила бригада скорой помощи.

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В 13 часов пожарные продолжали проливать места возгорания. По информации пресс-службы Подольской областной клинической больницы, пострадавшие к ним не поступали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.