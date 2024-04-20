Подмосковье 20 апреля 2024, 21:36 Пожар потушили на территории Красногорского лесничества Комитет лесного хозяйства Московской области

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Специалисты потушили пожар в Красногорском участковом лесничестве рядом с деревней Сабурово. Разгоревшийся огонь обнаружил патруль.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли спасатели. Им потребовалось около одного часа чтобы ликвидировать огонь, который разгорелся в низине.

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Уже установлено — пожар произошел по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару последует наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица — от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица — от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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