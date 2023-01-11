11 января 2023, 10:38
Пожар на винном заводе в Краснознаменске повредил теплосеть
На территории винно-водочного завода «Традиции качества» произошел пожар. Возгорание случилось в женской раздевалке рядом со спиртохранилищем. Огонь серьезно повредил теплосети, едва не оставив жителей микрорайона Строителей без отопления.
Из-за повреждений на теплосетях дома микрорайона перевели на резерв для поддержания давления и горячего водоснабжения.
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Возгорание случилось в 19:00, на месте начали работать шесть пожарных экипажей из Краснознаменска, Селятина и Голицина. Причины произошедшего выясняются, пострадавших нет.
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Краснознаменск
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