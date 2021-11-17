Пожар на складе в Серпухове до сих пор не потушили, точной информации по его площади пока нет. Такую информацию передали в пресс-службе МЧС.

Склад в городе Серпухов по адресу улица Северное шоссе, дом 1, воспламенился ночью 17 ноября, информация об этом поступила спасателям в 01:45.

Когда бригада спасателей прибыла на место, внутри было задымление, а сам огонь полыхал на площади 150 метров. Пожару присвоили ранг № 2. В 02:31 удалось определить точную площадь возгорания — она составила 2856 квадратных метров.

В группе в социальной сети ВКонтакте «Московская весть» выложили видео с места происшествия. На нем заметно, как двухэтажное здание почти полностью охвачено огнем.

Для устранения инцидента привлекли 67 человек и 20 единиц техники, частично из-подразделения МЧС. По последним данным, пострадавших нет.