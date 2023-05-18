Подмосковье 18 мая 2023, 15:51 Пожар на площади почти 3 гектара потушили в Учинском участковом лесничестве в Дмитрове Комитет лесного хозяйства МО

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На территории лесного фонда филиала ГКУ МО «Мособллес» в 63-м квартале Учинского участкового лесничества в Дмитрове произошло возгорание. О происшествии сообщили местные жители.

Замдиректора филиала Виктор Семеняченко и старший участковый лесничий Владимир Никитин сразу выехали на место.

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«В тушении пожара принимали участие специалисты Дмитровского лесничества, Дмитровского — Талдомского филиала ГАУ МО „Центрлесхоз“, а также сотрудники Мытищинского гарнизона ПСО. Было задействовано 29 человек и 10 единиц техники», — сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Пожар распространился на площади 2,9 гектара. Огонь потушили, по периметру возгорания проложили минерализованную полосу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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