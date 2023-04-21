Подмосковье 21 апреля 2023, 10:06 Пожар из-за пала травы предотвратили в деревне Маланьинской под Шатурой ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели не допустили переход огня на жилые дома в деревне Маланьинской. Пожар начался от пала сухой травы в поле и быстро добрался до населенного пункта.

После сигнала местных жителей на место выехал дежурный караул ПСЧ-292 «Мособлпожспас». Дорога была каждая минута, так как огонь грозил перекинуться на жилые дома. Спасатели залили кромку пожара, а затем приступили к ликвидации очага возгорания. Огонь был быстро потушен, в деревню его не пустили.

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«По сухостою, особенно в ветренную погоду, огонь моментально перекидывается на поля, лес, постройки. Контролировать и удерживать травяной пал практически невозможно. Единственным эффективным способом борьбы с подобными палами является их предотвращение и полный отказ от выжигания сухой растительности», — заключил начальник ПСЧ-292 Валерий Чернецов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в лесах региона. Особый природоохранный режим будет действовать с 10 апреля до 15 ноября.