Подмосковье 05 февраля 2024, 13:43 Поздравления от пассажиров покажут в автобусах «Мострансавто» в День всех влюбленных Пресс-служба правительства МО

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Поздравления от пассажиров разместят в автобусах «Мострансавто» в Подмосковье в День всех влюбленных. В ходе акции жители смогут прислать романтические сообщения, которые будут транслировать на медиаэкранах 14 февраля.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, прислать поздравления можно до 14:00 7 февраля на почту oprosmta@yandex.ru. Длина текста не должна превышать 30 символов без пробела. В сообщении нужно указать имя адресата и городской округ.

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«Ежедневно автобусами Мострансавто пользуются сотни тысяч пассажиров, поэтому лучше указать адресата вашего послания. Поздравление, написанное буквально одной строкой, должно быть корректным и уместным. Сообщения, не соответствующие параметрам акции, не будут приниматься для размещения. Один участник может прислать одно поздравление», — отметили в «Мострансавто».

Компания обслуживает около 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линии выходят более 4,7 тысячи автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

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