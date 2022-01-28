Повышенные пособия для детей назначили более чем 50 тысячам семей в Подмосковье

Более 50 тысяч семей из Подмосковья стали получателями повышенных пособий для детей в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты в этом году увеличили.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что сейчас размер пособия составляет от 7374 до 14 748 рублей. Это зависит от уровня дохода семьи.

Родители получили повышенные выплаты уже в январе. При этом деньги начислили автоматически — никаких заявлений писать не потребовалось.

«Также в этом году мы проиндексировали наше региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами», — сказала Каклюгина.

Например, родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от полутора до трех лет, будут получать 8,5 тысячи рублей в месяц. А если семья полная, то шесть тысяч рублей.

Ранее во время своего ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал все о новых выплатах и мерах поддержки.