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    28 января 2022, 13:23

    Повышенные пособия для детей назначили более чем 50 тысячам семей в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 50 тысяч семей из Подмосковья стали получателями повышенных пособий для детей в возрасте от трех до семи лет. Размер выплаты в этом году увеличили.

    Повышенные пособия для детей назначили более чем 50 тысячам семей в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что сейчас размер пособия составляет от 7374 до 14 748 рублей. Это зависит от уровня дохода семьи.

    Родители получили повышенные выплаты уже в январе. При этом деньги начислили автоматически — никаких заявлений писать не потребовалось.

    «Также в этом году мы проиндексировали наше региональное ежемесячное пособие семьям с низкими доходами», — сказала Каклюгина.

    Например, родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от полутора до трех лет, будут получать 8,5 тысячи рублей в месяц. А если семья полная, то шесть тысяч рублей.

    Ранее во время своего ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал все о новых выплатах и мерах поддержки.