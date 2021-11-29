Повышенную готовность дорожных служб ввели в Подмосковье из-за дождя и ветра

«Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за дождя и порывов ветра. Предупреждение будет действовать до утра среды, 1 декабря.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Кроме того, наблюдается плюсовая температура воздуха. Она сохранится до ночи со вторника на среду, а затем, в поздние часы, вновь резко снизится до −5 градусов.

Вместе с тем в Подмосковье ожидаются дождь, снег и наледь.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения Алексей Гержик.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. Подмосковный Минтранс Подмосковный Минтранс призвал водителей и пешеходов быть внимательными, не превышать допустимую скорость и заранее притормаживать у светофоров.

Кроме того, жителям лучше всего не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.