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    29 ноября 2021, 15:14

    Повышенную готовность дорожных служб ввели в Подмосковье из-за дождя и ветра

    Дорожники Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за дождя и ветра

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    «Желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье из-за дождя и порывов ветра. Предупреждение будет действовать до утра среды, 1 декабря.

    Повышенную готовность дорожных служб ввели в Подмосковье из-за дождя и ветра | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

    Кроме того, наблюдается плюсовая температура воздуха. Она сохранится до ночи со вторника на среду, а затем, в поздние часы, вновь резко снизится до −5 градусов.

    Вместе с тем в Подмосковье ожидаются дождь, снег и наледь.

    Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения

    Алексей Гержик.

    За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. Подмосковный Минтранс Подмосковный Минтранс призвал водителей и пешеходов быть внимательными, не превышать допустимую скорость и заранее притормаживать у светофоров.

    Кроме того, жителям лучше всего не игнорировать ношение светоотражающих элементов одежды.