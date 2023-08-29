Подмосковье 29 августа 2023, 08:00 Повышение пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в последние дни лета

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Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Подмосковье в последние дни лета, что является причиной роста риска возникновения возгораний в лесах региона. На прошлой неделе диспетчерская служба Комлесхоза зафиксировала 107 пожароопасных объектов, при этом произошел только один инцидент.

«Класс пожарной опасности почти повсеместно в Подмосковье возрастёт до третьего, а на юго-востоке области — возможно его повышение до четвертого», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Подмосковья возникло 134 возгорания, в том числе четыре торфяных. В случае обнаружения открытого огня необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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