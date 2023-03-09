Подмосковье 09 марта 2023, 12:45 Повышение налога на землю по итогам кадастровой оценки заморозили в Подмосковье

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Мособлдума сообщила о запрете повышения налога на землю по итогам кадастровой оценки в 2023 году. Начисления будут производиться по данным за предыдущий период.

Порядок исчисления налога обсудили на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Председатель Владимир Шапкин объяснил, что если кадастровая стоимость объекта должна была повыситься за 2023 год, то для расчета налогов возьмут стоимость, действовавшую на 1 января 2022 года. Если же кадастровая стоимость, наоборот, понизилась, то ее примут для расчетов. То есть, заморожено только повышение налогов, а не понижение.

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Такая «заморозка» не распространяется на те случаи, когда изменились характеристики участка. Например, стала другой категория земель или площадь.

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В 2022 году в Подмосковье провели кадастровую оценку 4,1 миллиона земельных участков. До конца 2023-го планируется оценить 9,5 миллиона объектов капитального строительства.

В Мособлдуме напомнили, что жители могут оспорить кадастровую стоимость земли, а определенная часть граждан имеет льготы по земельному налогу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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