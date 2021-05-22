Повышение качества электроснабжения в Подмосковье обойдется почти в 700 млн

Почти 700 миллионов рублей потратят на повышение качества и надежности электроснабжения в 12 проблемных округах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Всего на реализацию мероприятий по повышению качества и надежности электроснабжения в 2021 году потратят около 695,1 миллиона рублей. Программу разработали в Министерстве энергетики Подмосковья, а также в электросетевых компаниях «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Специалистам предстоит провести комплексные ремонтные работы, в том числе на линиях электропередач 0,4–10 кВ и электрооборудовании в трансформаторной подстанции.

«Министерство, помимо вопросов эксплуатации и ремонта электрохозяйства в Московской области, уделяет особое внимание реконструкции энергетической системы в регионе с прицелом на будущее», — заметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, комплекс мероприятий совместно с электросетевыми организациями крайне необходим для бесперебойного электроснабжения, в частности для поддержания стабильности во время отопительного сезона.

Министерство энергетики Московской области совместно с АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» постоянно повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. В рамках этой работы в 2021 году в первую очередь проведут мероприятия в 12 наиболее проблемных муниципальных образованиях региона. Их выбрали на основании анализа обращений местных жителей. В список попали городские округа Раменский, Егорьевск, Красногорск, Рузский, Щелково, Ступино, Чехов, Пушкинский, Орехово-Зуево, Люберцы, Домодедово, Истра.

Работники заменят 2939 опор ЛЭП и 983 электросети, отремонтируют 709 трансформаторных подстанций, расчистят 348 гектаров трасс. Эти изменения коснутся 282 населенных пунктов с населением более чем 2,45 миллиона человек.