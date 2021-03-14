Повторный показ «Сибирского цирюльника» пройдет в Подмосковье в воскресенье

В кинозалах Подмосковья в воскресенье, 14 марта, состоится повторный показ российского фильма «Сибирский цирюльник». Об этом рассказали в пресс-службе местного Министерства культуры.

«Дата выбрана не случайно, 14 марта — заключительный день Масленицы, празднование которой стало одной из ярких сцен кинофильма», — говорится в тексте.

Показ состоится в культурных учреждениях девяти подмосковных округов — Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Жуковском, Серебряных прудах, Сергиево-Посаде, Шатуре и в городском округе Шаховская. Все показы пройдут при поддержке Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино». Подробнее о сеансах можно узнать на сайтах кинотеатров.

Историческая драма режиссера Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — одна из самых дорогих и масштабных фильмов в истории современного российского кино. В ней сыграли: Никита Михалков, Олег Меньшиков, Джулия Ормонд, Ричард Харрис, Алексей Петренко и другие. Первый показ картины состоялся в 1998 году.