Повторных обращений на портале «Добродел» стало меньше

На портале «Добродел» за прошедшую неделю уменьшилось количество обращений, в том числе повторных. О положительной динамике рассказали на заседании правительства Московской области.

«Добродел» — это сервис для жителей региона. С его помощью можно взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать проблемы без заполнения бумаг. С начала работы портала на нем зарегистрировали больше 1,5 миллиона жителей Подмосковья.

«Приятно, что мы каждую неделю видим по 15-18 тысяч новых зарегистрированных пользователей. Это подтверждает актуальность нашей системы», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

На прошлой неделе жители региона чаще всего жаловались на состояние дворов. При этом обращений на эту тему заметно стало меньше. Также в топ-10 вошли темы отходов и дорог.

На 9% уменьшилось количество повторных обращений. Результат удалось достичь во многом благодаря работе Центра управления регионом (ЦУР). Главный его принцип: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Обращения жителей, поступающие в ЦУР, распределяются по 11 блокам: образование, медицина, ЖКХ, экология, транспорт, соцзащита, госуслуги, строительство, безопасность, СМИ и нацпроекты.

Наиболее положительную динамику по части повторных обращений отметили в Подольске, Химках, Богородском, Дмитрове, Клину, Ступине, Лосино-Петровском, Дзержинском и Лыткарине. В аутсайдерах — Одинцово, Балашиха, Воскресенск и Талдом.

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Также на прошлой неделе в некоторых муниципалитетах стало меньше просроченных обращений. Среди них Раменское, Люберцы, Красногорск, Пушкино, Солнечногорск, Истра, Черноголовка, Бронницы, Зарайск.