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    22 сентября 2021, 10:15

    Повторную прививку от коронавируса сделали почти 65 тысяч человек в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ревакцинацию от коронавируса прошли почти 65 тысяч человек в Подмосковье. Повторно привиться можно как в поликлиниках, так и МФЦ, передвижных комплексах, торговых центрах.

    Повторную прививку от коронавируса сделали почти 65 тысяч человек в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе работает свыше 360 пунктов вакцинации, и в каждом можно сделать повторную прививку.

    Новая коронавирусная инфекция еще никуда не ушла, поэтому важно защитить себя и своих близких от заболевания

    Светлана Стригункова.

    Чтобы попасть на процедуру, с собой потребуется взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

    Предварительная запись нужна только в поликлиниках. Она доступна на портале госуслуг Подмосковья и по телефону 122.

    Увидеть ближайшие прививочные пункты жители смогут на интерактивной карте. Повторную вакцинацию делают спустя шесть месяцев после первой, причем любым из препаратов, имеющихся в наличии.