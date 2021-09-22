Повторную прививку от коронавируса сделали почти 65 тысяч человек в Подмосковье

Ревакцинацию от коронавируса прошли почти 65 тысяч человек в Подмосковье. Повторно привиться можно как в поликлиниках, так и МФЦ, передвижных комплексах, торговых центрах.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в регионе работает свыше 360 пунктов вакцинации, и в каждом можно сделать повторную прививку.

Новая коронавирусная инфекция еще никуда не ушла, поэтому важно защитить себя и своих близких от заболевания Светлана Стригункова.

Чтобы попасть на процедуру, с собой потребуется взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Предварительная запись нужна только в поликлиниках. Она доступна на портале госуслуг Подмосковья и по телефону 122.

Увидеть ближайшие прививочные пункты жители смогут на интерактивной карте. Повторную вакцинацию делают спустя шесть месяцев после первой, причем любым из препаратов, имеющихся в наличии.