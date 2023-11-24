Подмосковье 24 ноября 2023, 18:29 Поврежденный участок электрического кабеля восстановили в ЖК «Мытищи Лайт» Министерство энергетики Московской области

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Энергетики продолжают восстановительные работы в ЖК «Мытищи Лайт», где ночью 24 ноября из-за коммунальной аварии пропали свет, горячая вода и отопление. Поврежденный участок кабеля нашли и заменили.

Сотрудники специализированной лаборатории нашли место повреждения электрического кабеля. К этому часу неработающий участок заменили на новый. Сейчас энергетики проводят испытания сети, после которых электроснабжение жилого комплекса и социальных объектов восстановят в полном объеме.

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Во время ремонтных работ подачу ресурсов в дома выполняют с помощью трех резервных дизельных генераторов. Они обеспечивают холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и электроснабжение.

На месте работают две бригады, а также 13 сотрудников управляющей компании. В обслуживании дизельных генераторов задействованы шесть сотрудников АО «Мособлэнерго».

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