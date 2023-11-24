24 ноября 2023, 18:29
Поврежденный участок электрического кабеля восстановили в ЖК «Мытищи Лайт»
Энергетики продолжают восстановительные работы в ЖК «Мытищи Лайт», где ночью 24 ноября из-за коммунальной аварии пропали свет, горячая вода и отопление. Поврежденный участок кабеля нашли и заменили.
Сотрудники специализированной лаборатории нашли место повреждения электрического кабеля. К этому часу неработающий участок заменили на новый. Сейчас энергетики проводят испытания сети, после которых электроснабжение жилого комплекса и социальных объектов восстановят в полном объеме.
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Во время ремонтных работ подачу ресурсов в дома выполняют с помощью трех резервных дизельных генераторов. Они обеспечивают холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и электроснабжение.
На месте работают две бригады, а также 13 сотрудников управляющей компании. В обслуживании дизельных генераторов задействованы шесть сотрудников АО «Мособлэнерго».
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Мытищи
Электричество
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