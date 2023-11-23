Подмосковье 23 ноября 2023, 09:03 Поврежденные взрывом газа конструкции дома на Октябрьской улице в Балашихе разобрали ТАСС: в Балашихе демонтировали поврежденные взрывом газа конструкции дома Пресс-служба МЧС России по Московской области

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В Балашихе рабочие разобрали поврежденные сентябрьским взрывом газа конструкции дома на Октябрьской улице и вывезли строительный мусор. Теперь специалисты подготовят проект восстановления, сообщили ТАСС в администрации городского округа.

«В настоящее время завершен демонтаж поврежденных конструкций третьего подъезда дома, с территории вывезен строительный мусор», — сказал собеседник агентства.

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Следующим этапом, по его информации, станет разработка проекта восстановления разрушенной части девятиэтажки.

Пострадавшим компенсируют временную аренду жилья и окажут гуманитарную помощь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль над газовой безопасностью.

Взрыв газа в доме на Октябрьской улице, 10 прогремел утром 20 сентября. Погибли семь человек, в том числе два спасателя, при повторном обрушении конструкций. Жильцам дома оказали медицинскую и психологическую помощь.