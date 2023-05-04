Подмосковье 04 мая 2023, 23:34 Поврежденную стену корпуса ЖК «Одинбург» в Одинцове отремонтируют в этом году Главгосстройнадзор МО

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Четвертый корпус ЖК «Одинбург» в Одинцове, стену которого повредила мачта буровой установки, отремонтируют в ближайшее время. Об этом сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

«Машинист не учел особенностей рельефа, двигаясь по неуплотненному насыпному грунту, и допустил крен гусеничной буровой установки. В результате мачта установки повредила наружную стену жилого дома. К счастью, несущие конструкции не затронуты», — уточнили в ведомстве.

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Генподрядчик ООО «Стройинком-к» приведет фасад в порядок. Главгосстройнадзор Московской области проконтролирует выполнение работ.

ЖК «Одинбург» состоит из 11 корпусов от 16 до 25 этажей. Сейчас в стадии строительства находятся три дома, их завершат в 2025 году.

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