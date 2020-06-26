«Повестка становится более привычной». Подмосковный бизнес стал возвращаться к прежнему режиму работы

Для участия в видеоконференции зарегистрировались более 400 организаций. Вадим Хромов сообщил, что актуальность прямого диалога бизнеса с властью за последнее время заметно выросла.

Значительная доля вопросов касалась текущих рабочих моментов. Например, разрешительной документации, земельно-имущественных отношений, подключения к энергомощностям. Повестка становится более привычной. Значит, наши организации постепенно возвращаются к прежнему рабочему режиму Вадим Хромов.

В то же время он отметил, что у предпринимателей сохраняются и вопросы, касающиеся мер поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии. По-прежнему актуальны все темы, связанные с льготными кредитами, отсрочками по налогам и не только.

Самая востребованная поддержка

А наиболее востребованной мерой поддержки среди банковских программ стал кредит под 2%. Он предусмотрен для поддержания занятости.

Это самая выгодная по условиям программа кредитования бизнеса. Если предприятие сохранит в конце срока кредита более 90% своих работников, то кредит и проценты по нему будут полностью списаны Вадим Хромов.

За три недели работы банки получили 6700 заявок от бизнеса на сумму 21 миллиард рублей. А за последнюю неделю количество заявок на участие в программе выросло в 15 раз. Из них одобрено уже более 3500. Это заявки почти на семь миллиардов рублей.

«Президент Владимир Путин озвучил, что по данной программе будет выделено еще 100 миллиардов рублей. Вся информация о льготной кредитной программе размещена в личном кабинете УФНС, что позволило довести информацию до всех организаций», — рассказал зампред.

Среди востребованных способов поддержки осталась субсидия на зарплаты — 12130 рублей для каждого сотрудника. Заявку на нее подали 105 тысяч компаний — это около 90% всех предприятий, которые могут претендовать на льготу. Им перечислили уже 4,188 миллиарда рублей.

Сведения о мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.