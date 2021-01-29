Поваров школьных столовых Подмосковья проверят на ротовирус после отравлений в 2 округах

Все началось 19 января, когда сразу 91 школьник, а также двое работников столовых пожаловались на плохое самочувствие в Красноармейске. Около десяти случаев с симптомами пищевого отравления выявили и в Электростали.

По постановлению главного санитарного врача в ряде школ и детских садов Подмосковья сотрудников столовых проверят на норовирус.

За ситуацией следят в Мособлдуме, Министерстве образования региона, Роспотребнадзоре и областном Минсельхозпроде.

Красноармейск

Детей перевели на дистанционное обучение. В администрации Красноармейска сообщили, что сейчас ученики из школ № 3 и 4 находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов дал задание депутатам проконтролировать ситуацию с отравлением в двух городских округах. Уже состоялись первые проверки.

Их провел председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов. В первую очередь он общался с главой Красноармейска Александром Федоровым.

Я побывал в школе Красноармейска. Провел совещание с главой. И на сегодняшний день создан оперативный штаб, закрыты столовые. Ведется расследование в рамках уголовного дела Олег Рожнов.

По его словам, взяты пробы для анализов. Сейчас в ведомствах ждут результатов экспертизы, чтобы сделать выводы.

Электросталь

В Электростали у учеников школы № 5 обнаружили ротовирус и норовирус — острую кишечную инфекцию.

Начальник подмосковного отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Елена Черныш рассказала, что, согласно экспертизе, инфекция получена в батутном центре, где накануне побывали ученики.

Тем не менее, сейчас проверки идут и по оператору питания — он снабжает обедами еще 85 школ региона.

Я бы попросила ведомства проверить всех операторов питания, которые сменились Елена Черныш.

Как подчеркнул первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн, в этих двух случаях поставщики не связаны между собой.

«Очень важно, что вчера мы получили постановление, которое предписывает усилить контроль за организацией питания. Нам необходимо дождаться всех результатов экспертизы и тогда уже делать окончательные выводы», — добавил он.

Бронштейн заверил, что идти в поликлинику за справками для возвращения к учебе не придется. К вопросу уже подключилась и уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. Она отметила, что когда детям надо будет выходить в школу, то уже на месте будут работать педиатры и выдавать справки.

А региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев сообщил, что теперь проверят и другие школы, которые обслуживают данные операторы питания.