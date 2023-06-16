Подмосковье 16 июня 2023, 13:34 Потребительский кооператив получил предупреждение из-за закрытия прохода к реке в Балашихе Фото Минэкологии МО.

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Потребительский кооператив «Партнер-СТ», который занимается управлением недвижимостью в Балашихе, закрыл проход к реке Чудинка. Минэкологии Московской области вынесло организации предупреждение.

О закрытии доступа к водному объекту ведомство узнало от местных жителей.

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«Свободный доступ к береговой полосе водного объекта ограничен сплошным забором, возведенным вокруг садоводческого некоммерческого товарищества, участки которого расположены, в том числе, в водоохранной зоне Чудинки. Это противоречит Водному кодексу России, поэтому кооперативу объявлено предостережение с требованием обеспечить гражданам возможность доступа к реке», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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