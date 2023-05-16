Подмосковье 16 мая 2023, 10:44 Потомок купцов Хлудовых из Егорьевска рассказал о своих предках на встрече в Воскресенске

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Потомок известных купцов Хлудовых из Егорьевска раскрыл семейные тайны. Дмитрий Абрикосов рассказал об истории своих предков на встрече в Воскресенске.

Основатель династии нитяных королей — Иван Хлудов. Выходец из крестьян начал свое дело с того, что вместе с сыновьями ткал кушаки и пояса. Дело быстро пошло в гору, уже через несколько лет он был купцом первой гильдии.

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После смерти Ивана Хлудова — дело унаследовали сыновья. В Егорьевске построили фабрику. Хлопковое волокно было отменного качества и пользовалось спросом не только в России, но и в Европе.

«Их история очень показательная, потому что занимались они хлопчатобумажной промышленностью. Это, как было в их истории, так и в современности нашей с вами, краеугольная часть промышленного производства», — рассказал Дмитрий Абрикосов.

Занимались купцы и благотворительностью — сохраняли редкие книги, строили храмы и ремесленные училища. Дмитрий Абрикосов описывает всю историю семьи в своей книге «Династия Хлудовых. Наследие и наследники».

Сейчас в Егорьевском историко-художественном музее специалисты занимаются разработкой проекта «Хлудовские ракушки». А городскому кварталу, где находились фабрики купцов, планируют возвратить статус одного из наиболее значимых мест в Егорьевске.

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