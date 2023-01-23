Подмосковье 23 января 2023, 15:30 Потомок кондитеров Абрикосовых организовал творческую встречу в Пушкино

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В Интернациональном Доме дружбы в Пушкино прошло мероприятие в честь знаменитых кондитеров Абрикосовых. Встречу организовал их потомок Дмитрий. Мужчина рассказал о крупнейшей в России кондитерской фабрике, жизни семьи в поселке Клязьма и познакомил зрителей со своей книгой.

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Абрикосовы жили в усадьбе Дубы. В их семье были дипломаты, актеры, врачи и ученые, однако известность фамилия приобрела после организации «Фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова сыновей», которая стала самой крупной в стране. Фабрика стала предшественницей концерна «Бабаевский».

Дмитрий Абрикосов презентовал свою книгу про знаменитых родственников. Он подписал некоторые экземпляры и ответил на вопросы слушателей.

«Они были известны тем, что занимались благотворительностью, профессиональным производством конфет, также в семье выросли выдающиеся русские ученые, медики, общественные и религиозные деятели и дипломаты. Многие из них были друзьями Льва Толстого», — рассказал Дмитрий Абрикосов.

В конце вечера перед зрителями выступил коллектив Canto.

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