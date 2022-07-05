Семье из Красногорска предоставили временное жилье из-за обрушения потолка в квартире

Семье из Красногорска предоставили временное жилье из маневренного фонда на время работ в их квартире, где во время капитального ремонта кровли обрушился потолок на кухне. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.

По данным администрации, ЧП произошло в двухэтажном доме № 4 1951 года постройки на Волоколамском шоссе. В кухне обрушился потолок, в этот момент там находилась хозяйка.

«Сразу же пострадавшей семье мы предоставили временное жилье из маневренного фонда. По пожеланию жительницы она сейчас находится на обследовании», — подчеркнули в пресс-службе.

На место прибыли представители управления технического надзора капитального ремонта и провели обследование всех несущих конструкций дома. По их данным, дом находится в ограниченно работоспособном состоянии. Это значит, что в здании нужно провести усиление либо замену перекрытий второго этажа.

Источник фото: телеканал «360»

Подрядная организация уже начала разработку проекта для определения вида и объема необходимых работ. Он должен будет пройти госэкспертизу. После всех этих процедур начнутся ремонтные работы. Пока подрядчик очистил жилье от строительного мусора и перекрыл кровлю, чтобы исключить протечки.

По словам пострадавшей хозяйки квартиры, после обрушения потолка ей вызвали скорую и доставили в больницу. Там врачи сделали ей КТ, которая показала, что череп и кости не повреждены. Помимо этого, ее осмотрели еще несколько врачей.