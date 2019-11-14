Потока машин на улице Большое Васильево в Электроуглях не будет. Власти округа проведут дорогу в другом месте

Больше всего звонков во время прямого эфира главы Богородского городского округа Игоря Сухина поступило от жителей Электроуглей. Их интересовал вопрос строительства дороги в районе улицы Большое Васильево.

Еще предыдущая администрация согласовала строительство дороги по этой улице. Однако глава Богородского округа Игорь Сухин пояснил, что сейчас решается вопрос с тем, чтобы поток машин с улицы Большое Васильево все-таки исключить, добавив, что для этого запланировано несколько этапов работ.

Ситуация в сфере ЖКХ в Электроуглях также требует решительных действий: ветхие инженерные коммуникации, выработавшая свой ресурс котельная, в городе до сих пор действует открытая система водоразбора. На закрытый цикл необходимо перейти к 2022 году.

Жители ногинского дома №5 по улице Текстилей обратились к главе муниципалитета за помощью: в доме нет отопления, в квартирах холодно и сыро. И 12 ноября в подъездах указанного дома управляющая компания разместила объявление об установке дополнительных насосов. «Работы ведутся. Жители будут обязательно с теплом!» — пообещал Игорь Сухин.

Проживающих по улице 3-го Интернационала, дом № 232 больше всего интересовало, когда решится вопрос по переселению из аварийного жилья.

Глава Богородского городского округа пояснил, что сейчас власти муниципалитета помогают застройщику оформить банковский кредит, чтобы достроить дом. Но в этом году строительство завершить не удасться, потому что у застройщика есть обременение — строительство котельной.

«Предложено решение — определена сумма 58 тысяч рублей за квадратный метр выкупного жилья. Можно выплатить деньги жителям ветхого дома — с тем, чтобы они сами могли купить квартиру там, где сочтут нужным. Задержка сейчас возникла из-за получения кредита застройщиком. Как только банк подтвердит кредит, деньги будут выплачены», — заверил Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360 Богородский»

Аналогичный вопрос задали жители дома № 15 по улице Кирова в Старой Купавне. Глава округа сообщил, что дома № 6 и 15 по улице Кирова входят в обязательства по договору развития застраиваемых территорий СУ-155, но компания обанкротилась. «В 2020 году либо будет объявлен новый инвестор, либо мы включим дома в программу расселения ветхого фонда. Программа работает, в 2020 году будут определены сроки по этому дому, о чем проинформируем дополнительно», — сказал Игорь Сухин.

Также поступила просьба установить банкоматы Сбербанка в Кудинове, поселении имени Воровского и микрорайоне Светлый Электроуглей. Для банка это нерентабельно, но администрации Богородского округа удалось достичь договоренностей. На удаленных от Ногинска территориях уже установлено пять банкоматов, еще три готовят к установке.

Жители Богородского попросили организовать прием на местах специалистами Мосэнергосбыта и МосОблЕИРЦ. «С соцзащитой мы такие приемы организовали, с пенсионным фондом тоже. Отработаем и этот вопрос», — отреагировал Игорь Сухин.

Глава Богородского округа уделил особое внимание работе портала «Добродел». Ситуация с повторными обращениями в округе наладилась. Количество повторов за октябрь удалось снизить более чем в два раза. «Когда я приступил с командой к исполнению обязанностей, просрочек по „Доброделу“ было 4,5 тысячи. Сейчас их нет», — подчеркнул глава муниципального образования.

Но несмотря на существующие проблемы, в «Рейтинге-50» муниципалитетов впервые за много лет Ногинскому району, а сейчас Богородскому округу, удалось войти в зеленую зону. Округ поднялся с 30-го на четвертое место среди остальных муниципальных образований Подмосковья.