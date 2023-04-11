Подмосковье 11 апреля 2023, 12:02 Поток пациентов вырос в 3 раза в центре диагностики опухолей при МОНИКИ

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Поток пациентов в референсном центре морфологической диагностики МОНИКИ вырос в три раза за год. Менее двух лет назад исследование опухолей ежемесячно проходило около сотни человек, а сейчас — около тысячи.

На первом этапе диагностики пациенты сдают образцы для исследования в регистратуре.

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«Очень большая ответственность лежит на регистраторах: как принять, как получить этот материал, потому что пациенты несколько взволнованы. Особенно когда диагноз касается онкологического заболевания. <…> Мы с нашими регистраторами прорабатываем это», — рассказала заведующая референсным центром морфологической диагностики МОНИКИ имени Владимирского Галия Сетдикова.

Первый этап гистологического исследования — макроскопический. Врачи делают описание по внешним признакам. Затем материалы отправляют в гистопроцессор — он нужен для того, чтобы подготовить образцы для дальнейшей работы.

После лаборанты готовят тонкие срезы, которые врачи будут исследовать под микроскопом. Они нарезают прозрачные пластины толщиной около двух тысячных миллиметра и окрашивают их.

Всего в референсном центре морфологической диагностики МОНИКИ работают около 15 лаборантов, большая часть из которых имеют высшую категорию, а также 10 врачей. Они проводят по несколько сотен исследований в день, в результате которых ставят диагноз для дальнейшего лечения пациентов.

В референсном центре принимают всех жителей Подмосковья по ОМС. Здесь можно провести дополнительные исследования — иммуногистохимические и молекулярно-генетические, а также получить второе мнение в сложных случаях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что около 200 тысяч пациентов ежедневно приходят в поликлиники региона. Их количество заметно выросло за последние несколько лет.

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