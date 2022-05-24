24 мая 2022, 13:39
Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье по сравнению с 2021 годом
Около 90 тысяч поездок совершили на дачных маршрутах Подмосковья с начала сезона. Это на 10% больше, чем год назад.
Статистику составили в период с начала апреля, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
Больше месяца в Подмосковье дачный сезон — за это время уже около 90 тысяч пассажиров и гостей региона воспользовались маршрутами до 680 садовых участков
Анна Кротова.
Автобусы отправляются с областных автовокзалов или от железнодорожных станций. Действуют меры социальной поддержки.
«Пассажиропоток на дачных маршрутах увеличился на 10%», — отметила Кротова.
Список всех дачных маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.