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    24 мая 2022, 13:39

    Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье по сравнению с 2021 годом

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около 90 тысяч поездок совершили на дачных маршрутах Подмосковья с начала сезона. Это на 10% больше, чем год назад.

    Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье по сравнению с 2021 годом | Изображение 1

    Статистику составили в период с начала апреля, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

    Больше месяца в Подмосковье дачный сезон — за это время уже около 90 тысяч пассажиров и гостей региона воспользовались маршрутами до 680 садовых участков

    Анна Кротова.

    Автобусы отправляются с областных автовокзалов или от железнодорожных станций. Действуют меры социальной поддержки.

    «Пассажиропоток на дачных маршрутах увеличился на 10%», — отметила Кротова.

    Список всех дачных маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.