Поток пассажиров на дачных маршрутах вырос в Подмосковье по сравнению с 2021 годом

Около 90 тысяч поездок совершили на дачных маршрутах Подмосковья с начала сезона. Это на 10% больше, чем год назад.

Статистику составили в период с начала апреля, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Больше месяца в Подмосковье дачный сезон — за это время уже около 90 тысяч пассажиров и гостей региона воспользовались маршрутами до 680 садовых участков Анна Кротова.

Автобусы отправляются с областных автовокзалов или от железнодорожных станций. Действуют меры социальной поддержки.

«Пассажиропоток на дачных маршрутах увеличился на 10%», — отметила Кротова.

Список всех дачных маршрутов доступен на сайте Минтранса Подмосковья.