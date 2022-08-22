Поток машин на дорогах Подмосковья вырос на треть в августе

Количество транспорта выросло на дорогах Подмосковья. Минтранс призвал водителей быть особо внимательными и не нарушать правила дорожного движения.

Последние недели августа отметились большим количеством автомобилей на дорогах Подмосковья. Ожидается, что к концу месяца их станет еще на 30% больше из-за завершения отпусков и скорого начала учебного года. По сообщению МТДИ, движение может быть затруднено на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Волоколамском, Можайском шоссе, а также на съездах с МКАД.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что в таких условиях увеличивается риск ДТП.

«Призываю всех автолюбителей быть предельно внимательными, и особенно в вечернее время — строго соблюдать скоростной режим, снижать скорость в пешеходных зонах, не маневрировать и уважать всех участников дорожного движения», — сказал он.

Кроме большого количества автомобилей опасность создают и погодные условия. Температура на этой неделе будет достигать 30 градусов, поэтому важно не садиться за руль при недомоганиях. Также водителей призывают использовать ремни безопасности, внимательно совершать маневры и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходам советуют использовать световозвращатели и переходить дорогу только в положенных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Он также назвал факторы, позволяющие сдавать их досрочно.