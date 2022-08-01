Потерявшуюся в заболоченном лесу женщину спасли в Богородском округе

Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Богородском округе. Жительница Ногинска отправилась собирать ягоды и не вернулась домой. На помощь пришли сотрудники «Мособлпожспаса».

Диспетчеры получили сообщение от сестры пропавшей 30 июля в 00:13. Она рассказала, что 50-летняя женщина отправилась в лес в районе улицы Строителей днем и до сих пор не вернулась.

Поисковики подавали звуковые сигналы, чтобы отыскать потерявшуюся. Пройдя несколько километров вглубь леса, они услышали слабый голос и нашли женщину. Она добралась до заболоченной местности, была сильно уставшей и хотела пить.

«Мы успели вовремя, так как глубина болота буквально в пяти метрах от женщины составляла более полутора метров. Напоив женщину из прихваченной собой бутылки с водой, мы вывели ее из леса и передали в руки счастливых родственников», — сообщили в «Мособлпожспасе».

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