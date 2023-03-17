Подмосковье 17 марта 2023, 09:06 Потерявший ноги боец СВО стал инструктором адаптивной физкультуры в Мытищах

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Денис Сидоров потерял обе ноги в 2020 году, воюя за ДНР. Он спасал раненого товарища и подорвался на мине. В прошлом году мужчина стал добровольцем СВО и вернулся в свое подразделение на протезах. После очередного ранения он стал инструктором адаптивной физкультуры в Мытищах.

Первое время после потери обоих ног были для мужчины непростыми, но он не опустил руки.

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«Это такой на самом деле психологический момент тяжелый. Особенно для человека, который до ранения служил в серьезном подразделении, чувствовал себя, скажем так, не последним и оказался в таком беспомощном состоянии. Очень тяжело», — поделился Денис.

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Сейчас он работает инструктором по адаптивной физкультуре в компании по производству протезов «Орто-Космос» и помогает людям. Его история — наглядный пример того, как люди в сложной ситуации находят в себе силы начать жизнь заново.

Специалисты компании «Орто-Космос» помогают таким пациентам в индивидуальном порядке — снимают замеры, подбирают протезы, корректируют их при необходимости.

«У пациента есть гарантия в течение двух лет — это от нас, от компании. И также есть гарантия от производителя. Это если сломается какой-то из комплектующих, он тоже может пройти по гарантии. Там замена, либо ремонт», — рассказал техник-протезист компании «Орто-Космос» Роман Елисеев.

Скоро Денису заменят протез на более усовершенствованный. В перспективе — научиться ходить без дополнительной опоры и, конечно же, продолжать помогать людям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил раненых участников СВО в госпитале в Подольске. Он поблагодарил врачей военного госпиталя за качественную реабилитацию бойцов.

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