Потерявших работу сотрудников Шереметьево приняли в «Мострансавто»

Сотрудники аэропорта Шереметьево, отправленные в простой, нашли работу в «Мострансавто». Крупнейший в Подмосковье перевозчик предложил вакансии в 52 подразделениях.

Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова сообщила, что компания «Мострансавто» предложила работу сотрудникам аэропорта, отправленным в простой.

Это стало возможным при участии областного правительства и аэропорта Шереметьево.

Губернатор региона Андрей Воробьев отмечает важность темы занятости и поддержки людей, потерявших работу Анна Кротова.

По ее словам, позиция водителя автобуса оказалась одной из самых востребованных. Кроме того, соискатели устроились на должности контролеров и специалистов кадрового учета.

Работников приняли в разных филиалах. Например, в Химках и Долгопрудном. Они пройдут стажировку, а после отправятся на маршруты.

Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Смирнов сказал, что компания готова принять на работу сотрудников различных специальностей.

«Вакансии есть как в ближайших к аэропорту Истре, Химках, Долгопрудном, Королеве, так и в других городах Московской области», — сказал он.

В Подмосковье проводят и ярмарки вакансий для беженцев из Донбасса. У эвакуированных из ЛДНР жителей большой запрос на поиск работы.