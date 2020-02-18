Деньги, жилье и работа с психологами. Потерявшие родителей дети из Селятина не останутся без поддержки

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас дети находятся с бабушкой, которая является их опекуном. С ребятами работают психологи, а при необходимости их разместят в стационаре. Сегодня с членами семьи, в которой произошла трагедия, встретились заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Семье окажут единовременную материальную помощь в размере 78 тысяч рублей.

«Дополнительно на содержание детей назначены денежные средства в размере 28,5 тысячи рублей в феврале, с марта — 64 тысячи рублей ежемесячно. Ситуация находится на контроле органов опеки и социальных служб», — рассказала Людмила Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

Замминистра добавила, что первые выплаты семье начнутся 20 февраля.

По словам Романа Шамнэ, все расходы по организации похорон родителей муниципалитет берет на себя. Также решается вопрос об улучшении жилищных условий многодетной семьи. Глава городского округа предложил бабушке детей варианты трехкомнатных квартир с ремонтом. Людмила Болатаева добавила, что все несовершеннолетние дети по достижении 18 лет получат собственное жилье.

«Произошло резонансное трагическое событие. Эта семья взята на особый контроль, будут оказаны все необходимые меры поддержки. Прежде всего пока, это — организация похорон: администрация городского округа в полном объеме взяла на себя эти расходы. Министерство социального развития Московской области произведет все необходимые выплаты. Также мы сейчас прорабатываем вместе с семьей предоставление жилья, потому что в тех условиях, в которых сегодня находятся дети, жить нельзя», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Источник фото: телеканал «360»

В воскресенье, 16 февраля, в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья мужчина застрелил супругу на глазах у 10-летнего сына, а затем покончил с собой. Семья жила в общежитии, была многодетной. Остальные дети во время стрельбы находились у родственников.