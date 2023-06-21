Подмосковье 21 июня 2023, 14:53 Потерявшего сознание в водоеме мужчину спасли в Сергиевом Посаде

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Парня 24 лет привезли в больницу Сергиева Посада в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он едва не утонул в водоеме, потеряв сознание в воде.

Тонущего человека спасли случайные прохожие — они вытащили парня на берег и оказали ему первую медицинскую помощь. Затем пациента забрала скорая помощь и доставила в больницу.

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«Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, на нем негативно сказались жара и температурный перепад при купании», — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Марина Козлова.

Обследование показало пневмонию — она появилась из-за пресной воды, попавшей в легкие. Для спасения жизни пациента врачи в экстренном порядке начали проводить детоксионную, инфузионную, сосудистую и антибактериальную терапии.

Сейчас пациент продолжает проходить лечение в терапевтическом отделении.

Врачи рекомендуют носить в жару головной убор, избегать солнцепека, пить больше воды и не употреблять алкоголь при купании.

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