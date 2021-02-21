Потепление придет в московский регион в воскресенье

Кратковременный снег, метель вечером и до -7 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Это связано с прохождением теплого циклона в столичном регионе.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с глубокой ложбиной североатлантического циклона. Поэтому в небе будут тесниться снеговые облака, выпадет три-пять сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло», — заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в воскресенье в Москве облачно, временами снег, вечером с метелью. Температура воздуха в столице минус пять-семь, в Подмосковье минус три-восемь градусов. Ветер южной четверти четыре-девять метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что близко к норме, добавил синоптик Михаил Леус. Также он отмечает умеренную солнечную активность и неустойчивое геомагнитное поле.

«Идеальная зима», — заключил Леус.