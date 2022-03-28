Посылку с подарками для юных художников Донбасса отправили из Подмосковья

Сотрудничество Серпуховского историко-художественного музея и центра «Арт-Донбасс» возобновилось после прошедшей эвакуации жителей Донецкой Народной Республики в Россию. В 2021 году оба учреждения договорились о проведении конкурса детского рисунка, посвященного 140-летию Корнея Чуковского. Но выставке помешали начавшиеся обстрелы со стороны украинских войск.

Как рассказала заведующая отделом маркетинга и PR Серпуховского историко-художественного музея Екатерина Шарпань, сотрудничество с центром «Арт-Донбасс» началось в прошлом году, когда представители донецкой галереи связались с подмосковным музеем и предложили совместно работать над популяризацией искусства в России и Донецке.

«Мы откликнулись, представители музея приезжали к нам познакомиться. И у нас возникла идея, чтобы мы провели выставку детских работ с конкурса, который они проводили, посвященного Чуковскому. И в дальнейшем мы планировали провести у них фотовыставку нашу выездную. Мы были очень рады, ждали работ», — отметила она.

Но после начала наступления украинских войск донецкие коллеги перестали выходить на связь. Не отвечали на звонки и письма. Когда сотрудникам подмосковного музея удалось связаться с «Арт-Донбассом», выяснилось, что конкурс все же пройдет. Но вот подарков для начинающих художников у донецкого музея нет.

«Мы, конечно же, не могли не откликнуться на их просьбу и начали собирать материалы для творчества. Все сотрудники музея тоже были к этому привлечены, чтобы помочь ребятам, поблагодарить их, потому что творчество в такой период имеет большое значение», — отметила Екатерина Шарпань.

Посылку с подарками передадут сотрудникам центра «Арт-Донбасс» прямо в руки. Если юных художников из-за обстрелов эвакуировали, то свои подарки они получат позже. А летом выставку рисунков детей Донбасса откроют в музее Серпухова.