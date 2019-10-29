Посвятила всю жизнь людям. Врач-терапевт из Звенигорода и в 86 с заботой лечит пациентов

В Звенигороде работает, пожалуй, самый опытный врач-терапевт Подмосковья. Раисе Зиновьевой 86, и она до сих пор принимает пациентов, а иногда еще и ездит к ним на дом. Наш корреспондент провел целый день с Раисой Сергеевной и попытался выведать секреты ее долголетия.

Источник фото: телеканал «360»

Раиса Сергеевна и в 86 на посту. Иногда за смену приходится выезжать к пациентам раз по десять, но ей это даже нравится.

«Вы знаете, даже лучше ходить по вызовам, чем сидеть весь день в кабинете. Я не устала», — рассказала Раиса Зиновьева, врач-терапевт.

Расстояния в этой профессии — еще не самое сложное. К каждому пациенту нужен подход, который Раиса Сергеевна легко находит, и люди любят своего врача, общаются с ней уже почти как с другом, ведь много лет терапевт помогает каждому своему пациенту.

Источник фото: телеканал «360»

«Общаемся. Когда я лежу в больнице, она домой приходит. Супруга моя вызывает, и она приходит», — отметил Юрий Тихонов, пациент.

Работа с пациентами — это лишь часть обязанностей современного терапевта. Теперь все документы — на компьютере. На укрощение этого сначала незнакомого зверя у Раисы Сергеевны ушло всего два занятия. И теперь она уже продвинутый пользователь.

«Представляете, какая у человека должна быть насыщенная и полноценная жизнь, чтобы сохранить такое чувство оптимизма, такое чувство восприятия мира. Человек владеет и компьютером, и другими высокими технологиями, прекрасно обслуживает пациентов своих», — с уважением отзывается о Раисе Сергеевне Игорь Колтунов, и. о. главврача Звенигородской областной больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Секретов долголетия у Раисы Сергеевны нет. Главное, считает она, чтобы во всем была дисциплина. А остальное — уже приходящее.

«Не знаю, наверное, потому, что я люблю физический труд. Сама копаю, сама полю. Все сама делаю. Но и утренняя гимнастика ежедневно. А для души занимаюсь вышивкой, которую я в 50 лет начала», — рассказала Раиса Зиновьева.

Что навышивала за почти 40 лет Раиса Сергеевна — интересно как минимум всей больнице. Известно, что картина называется «Птицелов», и по завершении ее, может быть, покажут широкой публике. Впрочем, это и не обязательно. Раиса Зиновьева — тот самый случай, когда автор гораздо интереснее, чем его же произведение.