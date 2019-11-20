Посвятила себя детям. Молодая женщина-врач из Одинцова нашла редкую болезнь у ребенка и спасла его

20 ноября отмечается всемирный день ребенка и профессиональный праздник педиатров. Сегодня в Подмосковье наградили лучших врачей. Дарья Юрьева из Одинцова — одна из них. Она спасла жизнь ребенку, диагностируя у него редкую болезнь.

Дарья Юрьева скромно рассказывает о себе, о профессии, в которую влюблена с детства. Стать врачом хотела ее мама, но не получилось. Мечту осуществила Дарья. Первыми пациентами стали игрушки.

«Да, конечно, обязательно лечила игрушек, кошек, собак все с забинтованными лапками ходили!» — поделилась Дарья Юрьева.

Льву — 4 года. Характер у мальчика — непростой. Упрямый непоседа. Справиться с ним тяжело даже маме. А вот Дарья нашла подход.

«До этого он входил к доктору и сразу кричал, не давал ни послушать, ни потрогать», — сказала Татьяна Салькова, мама Льва.

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Мама и сын пришли на прием к врачу, со стороны ощущение, что в гости. А все, потому что однажды Дарья спасла маленькому пациенту жизнь. Все началось с того, что у Льва поднялась температура.

«Утром его обсыпало такими мелкими пятнышками, похожими на аллергию, мы вызвали доктора. Она сразу определила, что это менингококк, и надо вызывать скорую», — рассказала Татьяна Салькова, мама Льва.

«При осмотре я смотрю — у него сыпь, и тут главное начать лечение в считанные часы — 4-6 часов — не упустить их», — сказала Дарья Юрьева, участковый врач детской поликлиники Одинцово.

Иначе — осложнения. Вплоть до летального исхода. Дарья диагностировала редкую разновидность менингита. Спасла жизнь — скажем прямо. Но об этом врач скромно молчит. Дарье 32 года. Она родилась в Кировской области. За два месяца до диплома студентку отправили на практику в далекий поселок Опарино Кировской области. Город с колонией. Население — в основном, бывшие заключенные. Опыта мало. Спросить совет не у кого. Но девушка справилась.

«Меня посадили на прием сразу же с поезда, вручили инструменты и сказали — все доктор, работайте! Я была единственным педиатром два месяца, после этого ничего не было страшно. Очень необразованное население — мамы приходили на прием, и когда я им давала согласие на прививку они ставили крестики», — сказала Дарья Юрьева, участковый врач детской поликлиники Одинцово.

Источник фото: телеканал «360»

А дальше республика Коми — должность районного, дежурного педиатра. Пришлось пробовать себя в роли акушера.

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«Роддом там был закрыт, гинеколог был единственный в отпуске, женщины рожают, и она вызвала в тот момент, когда ее не успели бы довести 100 км до ближайшей ЦРБ, вызвали меня, родилась девочка. Мама до сих пор мне пишет, звонит», — сказала Дарья Юрьева, участковый врач детской поликлиники Одинцово.

По словам заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой, врачом-педиатром рождаются.

«Достаточно сложно выбрать, кто лучший в этой профессии, потому что врач-педиатр, если приходит в профессию — это его жизнь. Он посвящает свою жизнь детям, для того чтобы дети были здоровы и счастливы», — сказала Светлана Лазарева, заместитель министра здравоохранения Московской области.

Сегодня в Подмосковье выбрали 20 лучших врачей. Каждый день им говорят «спасибо» десятки мам и пап, улыбаются дети — и это для них лучшая награда.