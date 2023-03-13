Подмосковье 13 марта 2023, 17:19 Посвященный уникальному озеру Киово экологический фестиваль прошел в Лобне

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Фестиваль «Уникальное озеро Киово» прошел в Лобне. Он объединил жителей округа, которым небезразлично экологическое благополучие родного края.

Озеро Киово является объектом федерального значения, поэтому городской округ Лобня занимается сохранением и защитой этого природного заповедника. Когда-то колония чаек на этом озере была крупнейшей в Европе, но с годами оно стало зарастать, и к началу 90-х годов прошлого века большая часть птиц покинула его.

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Местные активисты и специалисты Центра кольцевания птиц Российской академии наук в 2009 году занялись восстановлением колонии. Они контролируют качество воды, убирают мусор на берегах и приманивают чаек с помощью специальных голосовых систем, имитирующих голоса их сородичей.

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«Чего удалось добиться — это четыре тысячи гнезд. <…> В мире примерно 860 восстановленных колоний. Из них в России <…> одна колония восстановлена — это Киово», — рассказал руководитель инициативной группы по сохранению колонии чаек на озере Киово Юрий Красильников.

Школьники городского округа Лобня в рамках фестиваля, посвященного озеру Киово, приняли участие в конкурсе рисунков. Чайка была главным героем детских работ, выставку которых можно будет увидеть в школах и на местных предприятиях. Ребята также подготовили концерт для гостей фестиваля.

«Работы очень сильные, очень глубокие, действительно, очень красивые. Экология — это наша тема, мы через творчество показываем красоту природы и напоминаем людям, как важно ценить, как важно передать потомкам наше наследие», — отметила вице-президент международного Союза художников-анималистов Юлия Акулова.

Реализация большого проекта по формированию комфортной городской среды в микрорайоне Восточный в Лобне начнется в этом году при поддержке регионального и федерального правительств. Он затронет сразу несколько сфер — экологию, культуру, благоустройство и дорожное хозяйство. В рамках этого проекта приведут в порядок водную гладь и береговую полосу на озере Киово, будут обустроены очистные сооружения.

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