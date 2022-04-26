Посвященный подвигу ликвидаторов ЧАЭС памятный забег провели в Одинцове

Со дня трагедии в Чернобыле прошло 36 лет. Почтить память жертв катастрофы собрались в Одинцове, где на центральной площади прошел памятный забег.

«Надо помнить этот подвиг и оказывать всяческую поддержку. В Одинцове таких людей много, тут мы должны проводить забеги и акции», — отметил депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков.

Почтить память ликвидаторов пришли более 100 человек. На центральной площади собрались профессиональные спортсмены, общественники, представители клуба «Активное долголетие», а также активисты организации «Ветераны Чернобыля».

«Я считаю, что это важно помнить, поддерживать. Тем более мы бежим и еще поддерживаем так свое здоровье», — подчеркнула вице-президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Екатерина Бакленева.

Дистанция составила 1986 метров. Такую длину маршрута выбрали не случайно, так как она эквивалентная году, когда произошла авария. Со дня катастрофы прошло уже много лет, но память о подвиге ликвидаторов сохраняется до сих пор.