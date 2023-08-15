Подмосковье 15 августа 2023, 16:54 Посвященный клюкве фестиваль пройдет в Егорьевске 18 августа https://welcome.mosreg.ru/

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Фестиваль «Ягодка с кислинкой» пройдет в деревне Верейка в Егорьевске 18 августа. Он будет посвящен клюкве.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на фестивале можно будет попробовать и приобрести лакомства из ягод, а также мед, выпечку и многое другое. Для гостей организуют мастер-классы, народные игры, конкурсы и концерт.

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Вход на фестиваль свободный, начало запланировано в 15:00.

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