Подмосковье 19 июля 2023, 14:51 Посвященный Антону Чехову фестиваль пройдет в Звенигороде 22 июля Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Фестиваль «Чеховский день» пройдет в городском парке Звенигорода 22 июля. Его посвятят русскому писателю Антону Чехову, который впервые посетил город в 1881 году.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, концепцию фестиваля разрабатывали с учетом впечатлений писателя от пребывания в городе, а также других историй, связанных с ним.

Реклама

Фестиваль откроется в 12:00. На нем выступит заслуженный артист России Сергей Маховиков, а также пройдут театральные постановки. Для гостей проведут мастер-класс по историческим танцам, квизы и другие мероприятия, подготовят фотозоны и ярмарки. Кроме того, на фестивале состоятся открытые чтения пьес и рассказов, а также пленэр для пейзажистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал создавать больше парковок у мест притяжения жителей. Он подчеркнул, что главы городских округов должны решать эту задачу, чтобы обеспечить качественную работу обновленных парков и скверов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».