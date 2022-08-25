Посвященные героям ВОВ мемориалы появятся в городском округе Истра

Двенадцать мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, откроют в городском округе Истра до конца 2022 года. Монументы появятся в рамках реализации проекта «Историческая память».

Депутат Мособлдумы, региональный куратор проекта Владимир Вшивцев рассказал, что в Подмосковье всего 3077 памятников ВОВ. При этом 2217 из них — братские могилы.

«Объем работы очень большой. То, что на сегодняшний день реализуется — программа партии „Единая Россия“. „Историческая память“ дает возможность более внимательно относиться к истории нашей страны», — отметил политик.

Главными задачами проекта является восстановление мемориалов, сохранение исторического и культурного наследия. Памятники появятся в деревне Снегири, Новопетровске, Лужках, а также в городах Истра и Дедовск.

Активисты занимаются благоустройством памятных мест: красят ограды, высаживают цветы. Некоторые мемориалы ремонтируют, устанавливая новые элементы взаимен утраченных старых.