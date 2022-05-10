В Лосино-Петровском прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Праздничные мероприятия прошли 9 мая в городском округе Лосино-Петровский в честь 77-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Всего из округа на войну ушли около двух тысяч человек, из них 670 не вернулись с полей сражений.

«Вечная память всем павшим воинам за свободу нашей Родины. И самое главное — чтить эту память и передавать в поколения. Чтобы, не дай боже, какая-нибудь неонацистская зараза, не расползлась вновь по миру», — заявил глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Основные мероприятия прошли около мемориального комплекса с Вечным огнем. Почтить память воинов, погибших в годы войны, пришли сотни горожан.

После митинга участники присоединились к шествию «Бессмертный полк», пронеся портреты своих близких, принявших участие в войне.

«День Победы для нашей страны — это главный праздник. И на территории Лосино-Петровского я вижу, как люди относятся, как администрация относится. Все проведено было на высшем уровне», — сообщил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

В настоящее время в Лосино-Петровском остались четыре участника Великой Отечественной войны, администрация лично поздравила каждого на дому. Также около жилья ветеранов фронтовая бригада устроила импровизированный концерт.