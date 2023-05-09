Подмосковье 09 мая 2023, 00:11 Посвященные Дню Победы мероприятия прошли в Щелкове

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Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы состоялись в городском округе Щелково. Местные жители поздравили ветеранов ВОВ, возложили цветы к мемориалам погибших солдат и послушали песни военных лет в исполнении местных музыкантов.

Артисты исполнили фронтовые композиции во дворах, где живут участники Великой Отечественной войны. 98-летний Иван Константинович Федоров решил выйти на улицу, чем приятно удивил присутствующих.

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«Счастья, успехов и чтобы никто у Вас не болел: ни дедушка, ни бабушка, ни мама, ни папа», — сказал ветеран.

Все участники ВОВ получили подарки от главы округа Андрея Булгакова и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Местные жители всех возрастов выразили слова благодарности ветеранам и озвучили добрые пожелания.

Также в преддверии Дня Победы в городе проводятся различные патриотические мероприятия. На территории гимназии № 2 состоялась акция «Сирень Победы», в рамках которой глава муниципалитета, ветераны войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, а также представители общественных организаций и многие другие высадили кусты сирени в память о погибших воинах.

«9 Мая — главный праздник. И все, кто защищал нашу Родину — наши великие герои. Все ветераны, труженики тыла, работники предприятий. Все, кто делали победу близкой, возможной, случившейся. Низкий всем поклон! С Днём Победы», — сказал Булгаков.

В центральном городском парке прошел праздничный концерт, где выступили ученики музыкального и хореографического учреждений, а также представители школы искусств. Юные артисты исполнили для публики русские народные песни и танцы, а также композиции фронтовых лет и казачьи произведения.

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