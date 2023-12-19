Подмосковье 19 декабря 2023, 15:32 Посвященную СВО экспозицию открыли в военно-историческом музее в Истре Телеканал «360»

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Зал «Героев СВО» открыли в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в городском округе Истра. Экспонаты привезли волонтеры из зоны специальной военной операции.

Большую часть экспонатов для новой экспозиции привезли с передовой волонтеры благотворительного фонда «Страна победителей».

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На первый взгляд это обычные вещи, но при этом они несут в все себе историю. Каждый боец пожертвовал что-то, чтобы посетители выставки могли увидеть быт солдат на передовой. Здесь представлены различные шевроны, каски, обувь, посуда, уличные указатели и многое другое. В зале также разместили фотографии бойцов, которые отправились на зону специальной военной операции из городского округа Истра.

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«Я всегда говорю, что любой предмет умеет говорить. Нужно просто правильно попросить его об этом. Наша работа как музея — помочь заговорить тем предметам, которые могут рассказать очень большое количество историй, в том числе и о человеческих судьбах. В будущем планируем расширять эту экспозицию», — рассказала директор Ленино-Снегиревского военно-исторического музея Марина Горбунова.

Волонтеры фонда «Страна победителей» отправляют гуманитарные конвои на передовую два раза в месяц. В планах у них и руководства музея — развивать и расширять экспозицию.

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