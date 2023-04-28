Подмосковье 28 апреля 2023, 12:49 Посвященная безопасности дорожного движения акция прошла в Солнечногорске

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Акции «Осторожно на дорогах!» прошла в Солнечногорске. Волонтеры молодежного центра «Возрождение» вместе с молодогвардейцами рассказали жителям округа о важности соблюдения правил дорожного движения.

Прохожие получили информационные буклеты о правилах дорожного движения и рекомендации по использованию светоотражающих элементов.

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По словам экспертов, использование светоотражающих нашивок на одежде в темное время суток снижает риск несчастных случаев на 70%. Расстояние на котором водителю виден пешеход при наличии светоотражающих элементов увеличивается с 15 до 150-300 метров.

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