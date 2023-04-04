Подмосковье 04 апреля 2023, 16:44 Посвященная безопасности детей в школах встреча с родительскими комитетами прошла в Лобне

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Встреча, посвященная безопасности в образовательных учреждениях, предупреждению детского травматизма и противоправных действий, прошла в Лобне. Среди участников были специалисты отдела по делам несовершеннолетних, представители администрации, сотрудники школ и члены родительских комитетов.

Участие в разговоре также приняли глава городского округа Лобня Игорь Демешко и начальник ОМВД России по городскому округу Лобня Галина Прашко.

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«Безопасность детей — наш общий абсолютный приоритет. Это серьезная задача, решить которую можно только объединив усилия администрации, родителей, педагогов и ОМВД», — подчеркнул глава Лобни Игорь Демешко.

Чтобы образовательная среда была безопасной, в округе совершенствуют инфраструктуру, проводят рейды и тестирования. Особое внимание уделяют профилактической работе. В частности, принято решение возобновить практику тематических встреч и бесед школьников и родителей с представителями правоохранительных органов.

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